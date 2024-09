Planos de Boulos não prevê cobrança de IPTU para túmulos em São Paulo

Uma voz masculina diz: "Acho que Araraquara é a primeira cidade do mundo a aprovar IPTU para morto. É isso mesmo, não é piada, não. A Câmara dos Vereadores acabou de aprovar o projeto de lei do prefeito petista, o 'Verminho', o Edinho, que agora os túmulos de todos os cemitérios de Araraquara vão ter que pagar IPTU. Ou seja, quem morreu, morreu, mas quem continuou vivo vai ter que pagar imposto do morto. É, o PT é ótimo, votem no PT. Aí, Araraquara, mais uma vez vai ser notícia, acho que no mundo, no planeta. Como o PT é bom pra população, o PT é ótimo, gente, continue votando no PT."

Por que é falso

Plano de governo não tem a proposta. o plano de governo de Boulos não menciona cobrança de IPTU sobre túmulos, como pode ser consultado (aqui). Em nota ao UOL Confere, a equipe do candidato confirmou que não existe nenhum projeto do tipo.

Cemitérios paulistanos já cobram tarifas. Os valores anuais de manutenção variam de R$ 4,66 a R$ 209,05 por metro quadrado, sujeitos à regulamentação do decreto nº 59.196 de 29 de janeiro de 2020 (aqui). Os serviços funerários e cemiteriais na capital paulista são administrados por concessionárias, conforme o decreto nº 61.989 de 18 de novembro de 2022 (aqui). A lista de cemitérios e respectivas concessionárias pode ser conferida no site da prefeitura (aqui).

Taxa de manutenção não é IPTU. O IPTU é o imposto que o cidadão paga por ter um imóvel construído ou não, na área urbana, cujo valor sofre alterações por conta de uso, localização, tamanho e tipo da propriedade. Já as taxas são cobranças por serviços públicos específicos, conforme estabelece o Artigo 145 da Constituição Federal de 1988 (aqui).

Araraquara cobra taxa de manutenção, e não IPTU. A Câmara de Vereadores aprovou a taxa em 9 de junho de 2022 (aqui). Em nota, ao UOL Confere, a prefeitura da cidade afirmou: "A lei criou a taxa de manutenção do cemitério municipal São Bento, o maior e mais antigo da cidade, com cerca de 11 mil sepulturas. O principal objetivo desta lei foi regularizar as sepulturas e evitar que criminosos continuassem aproveitando do momento de dor de famílias para aplicar golpes".