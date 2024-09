É falso que bebê tenha sido resgatado no aeroporto de Dubai em uma bolsa

"Seu dedo não vai doer para digitar: Deus cuida da minha família", completa a legenda abaixo das imagens.

Por que é falso

Imagens não mostram resgate, mas brincadeira de tio com sobrinho. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que o conteúdo foi publicado originalmente em 26 de outubro de 2018 no Instagram (aqui, em árabe) de um homem da Arábia Saudita com a legenda "O meu sobrinho Shamkh", com emojis de risada.

Autor da publicação ironizou os posts desinformativos. Em 2 de novembro de 2018, o mesmo usuário publicou no Instagram uma foto com a criança, que usa a roupa do vídeo viral. Ele brincou com a repercussão do caso. "Este aqui é o que dizem que foi roubado pela empregada", diz a legenda (aqui, em árabe). No mesmo dia, foram publicadas fotos de um bolo em formato parecido com a da bolsa na qual o bebê estava (aqui e aqui, em árabe).

Vídeo circula nas redes sociais desde então. Publicações desinformativas com o mesmo vídeo circulam desde 2018 (aqui, em urdu, aqui, em mandarim, e aqui, em inglês). Os posts contam versões diferentes sobre o caso. Uma delas fala que uma empregada filipina raptou uma criança saudita e foi barrada no aeroporto de Jeddah. Outra relata o rapto de um bebê de cinco meses em Karachi (Paquistão), que foi encontrado por um funcionário do aeroporto de Dubai.

Viralização. Até a tarde desta segunda-feira (23), um dos posts desinformativos tinha mais de 3.000 curtidas no Instagram.