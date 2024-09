Brigitte Macron, Michelle Obama e Kamala Harris não são mulheres trans

O que diz o post

Um vídeo compartilhado no WhatsApp e no Instagram exibe o recorte de um episódio do podcast "Matrix". Nele, um homem pergunta: "o que tem em comum entre a Kamala (Harris), a mulher do Macron e a mulher do Obama?". Outro responde: "o que tem em comum é um pinto".

O homem afirma ainda que as três mulheres teriam nascido homem e que Brigitte Macron teria perdido um processo na Justiça sobre o tema: "Ela teve que reconhecer que ela é homem, tanto que ela operou a próstata".

Por que é falso

Fotos de infância desmentem publicação. Segundo o homem do vídeo desinformativo, a candidata à presidência dos EUA teria nascido um homem britânico de nome Kamal Arouche. Mas há fotos de Kamala Harris criança, que provam o contrário (aqui, em inglës). O mesmo se aplica a Michelle Obama, que já compartilhou fotos suas de quando era criança nas redes sociais. A filha de Brigitte Macron também postou no Instagram uma foto da mãe criança (aqui, em francês).

Brigitte Macron venceu processo por difamação. A justiça francesa condenou duas mulheres que disseminaram a desinformação transfóbica sobre a primeira-dama da França. A alegação falsa circula nas redes desde a eleição do presidente Emannuel Macron, em 2017. Segundo a fake news, Brigitte teria nascido Jean-Michel Trogneux e mudado de nome após ter passado por um processo de transição. Jean-Michel é, na verdade, o irmão da primeira-dama.