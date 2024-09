É falso que PF descobriu túnel entre Parque Nacional de Brasília e Planalto

O post diz também que as chamas estariam ligadas ao túnel, e que ele faria parte de uma "rede de túneis subterrâneos". A publicação ainda pergunta: "o que será que está por trás desse túnel e do incêndio que ainda queima embaixo da terra?".

Por que é falso

Não há evidência da suposta descoberta de túnel pela PF. Em uma busca nos canais oficiais da PF (aqui) e do ICMBio (aqui), responsável pelo parque, não há qualquer menção a esse assunto. Outra pesquisa, no Google, também não revela notícias da imprensa profissional que corroborem a alegação (aqui), mas matérias que desmentem antigas lendas urbanas sobre túneis subterrâneos na capital federal (aqui, aqui e aqui).

PF investiga incêndio criminoso no parque. Um inquérito foi aberto para apurar as causas da queimada no parque, que teve início nas proximidades da Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República. O presidente do ICMBio, Mauro Pires, disse que o incêndio foi um ato intencional, e que áreas de preservação têm sido alvos de criminosos (aqui). O fogo começou em 15 de setembro (aqui) e foi controlado no dia 18 (aqui). A assessoria de imprensa da PF não respondeu ao UOL Confere sobre o andamento da investigação.

O que é incêndio subterrâneo? O vídeo desinformativo faz menção ao termo para levantar dúvidas sobre a origem do fogo. O Parque Nacional de Brasília, de fato, registrou incêndio no subterrâneo (aqui). Isso acontece quando o fogo consegue penetrar no solo e a queima ocorre em matéria orgânica acumulada no subsolo (aqui, aqui e aqui). Nesse tipo de incêndio — chamado também de "incêndio de turfa" —, não há chamas visíveis, só fumaça. O fenômeno, comum no Pantanal e no Cerrado, é de difícil combate.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 9.000 reproduções e mais de 700 compartilhamentos.