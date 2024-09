Governo Lula não anunciou nem pretende acabar com seguro-desemprego em 2025

Abaixo, há a seguinte mensagem: "Lula junto como o ministro Haddad vai decreta o fim do seguro desemprego em todo Brasil em 2025 alegando que em 2024 gastaram mais de 52 bilhões de reais em seguro desemprego e para o ano de 2025 o Brasil não tera mais dinheiro para seguro desemprego. O partido do trabalhador f****** com a vida do povo, Lula nos brasileiros te amamos demais contínua assim tratando seu povo com muito carinho e amor".

Por que é falso

Governo não cogita fim do seguro-desemprego. Ao UOL Confere, o Ministério do Trabalho e Emprego disse "não ter nenhum conhecimento" sobre qualquer proposta para acabar com o benefício. O Ministério da Fazenda afirmou que "o fim do seguro-desemprego não é objeto de debate e a postagem em questão se trata de notícia falsa". O Ministério do Planejamento e Orçamento frisa não haver "nenhuma proposta, estudo ou intenção de acabar com o seguro-desemprego".

Não há registro oficial sobre possível fim do seguro-desemprego. A busca pelo termo "seguro desemprego" no site do Diário Oficial da União (aqui) não retorna nenhuma medida para acabar com o benefício a partir de 2025. Também não há qualquer referência sobre o assunto na grande mídia (aqui).

Governo avalia mudança nas regras do seguro-desemprego. A equipe econômica discute alterações no benefício, como parte de um processo de revisão de gastos. Uma delas é reduzir pagamentos para demitidos, mas com indenização mais alta (aqui).

