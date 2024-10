Vídeo de Jaden Smith traz dublagem alterada; ele não criticou o pai e Diddy

O que diz o post

O post traz o seguinte título: "Jaden Smith se pronuncia e desabafa!". Logo abaixo, um vídeo de Jaden em um carro e três fotos: uma do próprio Jaden, uma de Diddy e outra de Will Smith.

O suposto dublador do vídeo diz: "Quando eu era mais jovem, meu pai me levava para as festinhas do Diddy, que, para mim, eram desconfortáveis. Toda essa experiência teve um impacto profundo no meu comportamento e na maneira como eu vejo o mundo hoje. Às vezes, é difícil ser constantemente lembrado como filho do Will, e até mesmo as músicas dele não são algo que eu aprecie tanto quanto muitos podem imaginar."

O vídeo segue com o narrador afirmando que muitos já devem ter visto vídeos de Jaden com o pai, mas que esses momentos eram desconfortáveis. Além disso, cita a mãe do jovem artista, Jada Pinkett Smith. "Minha mãe Jada tem um estranho desprezo pelo meu pai Will. Ela mostra ser uma mulher revoltada com algo, e eu sei muito bem o que é." O vídeo continua afirmando que ela sabia das "loucuras" que Will teria feito com o filho.

Ainda sobre o caso Diddy, o vídeo faz uma possível referência ao cantor Justin Bieber, dizendo que eles cresceram juntos e viviam no mesmo meio. "Eu pude, infelizmente, presenciar e viver os piores momentos ao lado de Justin quando éramos triscados por Diddy. Hoje, ao olhar para trás, sinto um misto de tristeza e empatia por aqueles que também cresceram neste meio", diz.

Por que é falso

Vídeo é de 2017. Por meio de busca reversa, foi possível encontrar o vídeo usado nas postagens falsas em uma reportagem do site Metro, do Reino Unido, de janeiro de 2017 (aqui). A gravação é, portanto, anterior à prisão de Diddy, que aconteceu no último dia 16 (aqui).