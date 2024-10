Kanye West não gravou vídeo sobre ameaças de Diddy a Justin Bieber

West falava sobre Kim Kardashian. Na época, o artista havia feito uma série de vídeos no Instagram com críticas a ex-mulher. Em um deles, usado nos posts enganosos, ele criticava o fato de sua filha North usar o TikTok. "Ei, pessoal, acabei de sair do telefone com a Kim. Eu disse a ela para parar de me antagonizar com essa coisa de TikTok", afirmou, completando que não iria permitir que a filha fosse usada pelo TikTok ou pela Disney. Em outro momento, também usado no post, West dizia que estava decepcionado por sua filha não ter embarcado em um voo para Miami para se encontrar com ele (veja abaixo o vídeo disponível no site do Daily Mail).

Instagram de West não tem post sobre Bieber. A rede social do artista, que também é conhecido por Ye, possui apenas uma publicação, e não há menção a Bieber, Eminem ou Diddy (aqui).

Bieber e Diddy se conheciam. De fato, os artistas iam a festas e até se apresentaram juntos (aqui). Bieber, porém, não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Diddy é acusado de tráfico sexual, sequestro e extorsão. Nos anos 2000, o rapper era famoso por promover festas sexuais. A acusação descreve os eventos como "apresentações sexuais elaboradas em que Combs produzia, dirigia, se masturbava e frequentemente filmava". Diddy também atraía mulheres com o pretexto de romance e, segundo a acusação, utilizava força e ameaças para coagi-las a praticar atos sexuais. Ele é acusado ainda de drogar as vítimas e traficar drogas (aqui).

