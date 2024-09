Não existe programa de indenização 'Resgata Brasil'; sites aplicam golpes

Site suspeito solicita dados pessoais. As publicações direcionam para um site que imita a identidade visual do governo e exibe um vídeo manipulado do Jornal Nacional, da TV Globo, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para anunciar o suposto programa de indenização. Em seguida, é solicitado que o usuário informe o CPF, e a página exibe informações como o nome da pessoa e a data de nascimento. O UOL Confere tentou prosseguir com as informações, mas apareceu "CPF não encontrado". Nesse tipo de golpe, no entanto, é comum que, após obter as informações do usuário, o site solicite a chave-pix e cobre, também via Pix, uma taxa que, em geral, chamam de "imposto" ou "taxa transacional" como condição para que a pessoa tenha acesso ao suposto valor a ser resgatado. Essa promessa não se concretiza, já que o programa não é real, e a pessoa perde o valor pago pelo Pix.

Viralização. Nesta sexta-feira (27), um vídeo que usava a imagem da jornalista Sandra Annenberg registrava mais de 51 mil reproduções no Facebook. Outro com a imagem do apresentador Luiz Bacci somava mais de 179 mil reproduções. Já uma das versões com o rosto do deputado Nikolas Ferreira tinha mais de 520 mil reproduções.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Boatos.org.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news