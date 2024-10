Vídeo de Lula (PT) sendo hostilizado em Nova York não é atual, mas de 2023

O que diz o post

Vídeo mostra Lula saindo de hotel, acompanhado da comitiva, cercado de seguranças e fotógrafos, enquanto manifestantes protestam na rua.

É possível ouvir mulheres que gritam: "Não me empurre. Ladrão. Aqui, você não encosta a mão; não encosta a mão, ok? Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. O cachaceiro tá ali. O pinguço."



Uma das postagens traz os seguintes textos: "Depois do fiasco na ONU, Lula é chamado de ladrão em Nova York" e "Lula é hostilizado por brasileiros em NY: "ladrão" e "comunista"."

Em outra, com foto de Lula e Janja se beijando no rodapé do vídeo, o texto diz: "LULA DISSE EM NOVA YORK QUE ELE E JANJA SÃO AMADOS PELO POVO BRASILEIRO. SÓ ESQUECEU DE MOSTRAR O VÍDEO DO LADO DE FORA", com sequência de emojis de três palmas.

Por que é distorcido

Manifestação não é recente, mas de setembro de 2023. Por meio de busca reversa (aqui), o UOL Confere encontrou vídeo similar, do ano passado (aqui e abaixo). Portais de notícia também reportaram o episódio na ocasião (aqui, aqui e aqui).