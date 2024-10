Post usa link falso que imita site do Exército com questionário para CACs

Por que é falso

Post direciona o usuário para links fraudulentos. O primeiro deles simula o site do SBT News, mas não se trata do portal oficial da emissora, já que a URL é outra. O segundo também direciona para um site falso que se passa pelo portal do Exército Brasileiro. O link suspeito solicita dados pessoais como nome completo, CPF, endereço e telefone. Além disso, o usuário é levado a responder um questionário e um suposto teste psicotécnico. Ao final, é solicitado o pagamento via Pix de uma taxa no valor de R$ 87,40. Na identificação do pagamento, aparece o nome de "Elite Pay Solution".

Informações sobre obtenção do certificado estão no site do governo (consulte aqui). O processo é dividido em etapas e a análise de documentos pode levar até 60 dias. Além disso, o valor da taxa para obtenção do certificado é de R$ 100, diferente do anunciado no golpe.

Homem que aparece nos vídeos alega fraude. Ele é o criador de conteúdo digital João Neto (aqui), conforme revelou busca reversa (aqui). O conteúdo com o teor do post desinformativo e o link suspeito, contudo, não foi encontrado em suas redes sociais. Procurada pelo UOL Confere, a secretária de Neto afirmou: "O vídeo em questão foi gravado por ele (a parte inicial é verdadeira). A partir do momento em que aparece uma imagem cobrindo o rosto dele, a voz foi alterada com inteligência artificial. É fraude".

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 84 mil reproduções nesta terça-feira (1).

