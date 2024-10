DiCaprio não pediu desculpas por ter participado de festas de Diddy

É falsa a postagem compartilhada no Threads e no Facebook que afirma que o ator Leonardo DiCaprio tenha se desculpado por participar das festas do rapper Sean 'Diddy' Combs, preso no mês passado acusado de crimes sexuais.

Não há qualquer fala do ator sobre as festas, somente a declaração de uma fonte próxima sobre o fim da amizade entre o astro e o rapper.

O que diz o post

A postagem traz uma montagem com fotos do ator em filmes e, também, ao lado do rapper. Em uma delas, Combs segura uma garrafa de champagne, enquanto DiCaprio aparece entre duas outras pessoas. Na legenda, o texto é: "Ou você come ou você é comido." Leonardo DiCaprio pede desculpas a todos os envolvidos na FESTA DO BRANCO do Diddy. #destacar.