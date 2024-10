Nunes ficou irritado por Marçal falar de esposa em debate, não seu número

Falas são de momentos diferentes. É possível verificar que as falas aconteceram em momentos não sequenciais na íntegra do debate e na transcrição (aqui).

Prefeito se irritou com citação a sua esposa. Nunes questiona se a moderação do debate permitiria que Marçal continuasse falando depois que o candidato do PRTB cita a denúncia de violência doméstica contra ele. "Por que que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Aqui eu quero fazer um desafio para São Paulo, se ele não responder isso, não dê um único voto para ele, nem você que está desesperado achando que vai ser mandado embora, você que é candidato a prefeitura, eu não vou demitir você por causa (...) Ricardo, por que sua esposa registrou boletim de ocorrência?", disse Marçal. O momento pode ser conferido na íntegra do debate a partir do minuto 2:53:27. Veja abaixo:

Marçal ainda tinha tempo, Nunes não. Após o questionamento de Nunes, a jornalista Fabíola Cidral explica ao prefeito que Marçal poderia falar porque ele ainda tinha tempo disponível. "É que ele tinha ainda, administração do tempo, foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos e cada candidato administra esse tempo. O Pablo Marçal pode falar", disse a jornalista.

Fala de número foi em outro momento. O momento em que Pablo Marçal respondeu apenas com a frase "28, só isso" não foi em resposta a Nunes, mas, sim, um pouco antes das considerações finais. No momento dessa fala, Marçal tinha apenas 29 segundos restantes do seu banco de tempo.

Formato de banco de tempo. No debate UOL/Folha, cada candidato tinha 20 minutos para falar nos quatro blocos do debate. Eles deveriam administrar seu próprio tempo.