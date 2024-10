Post usa discurso de apoio de Lula a Boulos para sugerir fraude nas urnas

Em seguida, é exibido o áudio do discurso do presidente em que ele diz "a vitória do Boulos é irreversível, e eu então quero que vocês saibam que eu vou me dedicar, quero dizer pro Boulos que o que eu puder fazer pra você ganhar as eleições, eu vou fazer".

Novamente, o homem levanta suspeitas sobre a fala de Lula: "estranho, né? esse "o que eu puder fazer pra você..." vocês entenderam, senhoras e senhoras".

Por que é distorcido

Fala de Lula aconteceu em comício em agosto. Em uma busca no Google pela fala do presidente Lula é possível encontrar registros no site Correio Braziliense (aqui) e também um vídeo no Youtube do Portal 360 (aqui). Na ocasião, Lula participou de um comício da chapa Boulos e Marta Suplicy em São Miguel Paulista. É possível verificar a íntegra da fala do presidente a partir do minuto 13:37. Veja abaixo:

A fala completa do presidente foi a seguinte: "E se a gente fizer uma parceria Prefeitura de São Paulo e governo federal, estejam certos, meus companheiros e companheiras, que a vitória do Boulos é irreversível. É irreversível. Eu, então, quero que vocês saibam que eu vou me dedicar, quero dizer pro Boulos que o que eu puder fazer pra você ganhar as eleições, eu vou fazer".