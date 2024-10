É falso que dono de clínica reconheceu laudo divulgado por Marçal

Conclusão do laudo pericial da Polícia Técnico-Científica de SP. De acordo com a análise, "É FALSA a imagem da assinatura em nome do médico 'JOSÉ ROBERTO DE SOUZA', lançada no receituário objeto de exame, descrito no capítulo 'Peça de Exame', posto que tal assinatura não apresenta as mesmas características gráficas dos exemplares observados nos documentos descritos no capítulo 'Padrões de Confronto'". A perícia comparou a assinatura do documento falso com nove documentos do médico.

PF também atestou falsidade da assinatura. A PF analisou a assinatura do médico José Roberto de Souza no prontuário publicado por Marçal e também concluiu que é falsa. A PF apontou que há inconsistências "tanto nas formas gráficas, quanto em suas gêneses, não havendo evidências de que tais grafismos tenham sido escritos por uma mesma pessoa". A análise também comparou a assinatura do prontuário com documentos oficiais do médico com datas de 1978, 1981, 1987, 1992, 2012, 2015, 2019 e 2020 (aqui).

Biomédico, porém, já foi condenado por documento falso. Silva Júnior foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto em 2020 por apresentar documentos falsos ao Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul). A documentação foi apresentada para obter o registro profissional, diz denúncia do MPF (Ministério Público Federal). Posteriormente, ele teve a prisão substituída por pena restritiva de direitos.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 12 mil curtidas.

