DF: Dois detentos conseguem fugir da Papuda pelo telhado

Dois presidiários conseguiram fugir pelo telhado do Centro de Internamento e Reeducação, do complexo da Papuda, no Distrito Federal, por volta das 7h30 deste domingo (3). As informações são da Seape (Secretaria de Administração Penitenciária) do Distrito Federal.

O que se sabe até agora

As "circunstâncias exatas" da fuga são investigadas, informou a Seape. A pasta afirmou que equipes das polícias Penal, Militar e Civil foram notificadas e estão trabalhando para encontrar os fugitivos.