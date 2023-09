Presos gravam 'chuva de drogas' em presídio de segurança máxima em MS; veja

O preso que registra a "chuva de drogas" também narra a cena. "Tá caindo os pãos. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo lá no A e aqui desse lado. Olha o tanto aí", diz. Em outro momento, o homem alerta que um policial dispara um tiro: "A polícia atirou".

O vídeo passou a circular nas redes pouco tempo depois que dois policiais foram presos por suspeita de facilitarem a entrada de drogas na unidade prisional. Os agentes eram pagos para fazer "vista grossa" para as drogas arremessadas por cima do muro, segundo a Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Em nota, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) disse que, junto com a PM, tem atuado para coibir que drogas sejam arremessadas de fora para dentro do presídio. Ainda, o órgão alegou que essas cenas são facilitadas pela proximidade entre a cidade e a penitenciária.

A Agepen também informou que instalou telas de proteção com seis metros de altura entre a muralha e os solários de toda a unidade para impedir não apenas o arremesso de drogas, mas também de celulares.

Veja na íntegra a nota da Agepen:

Devido ao crescimento urbano e a falta de uma área de isolamento do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste no passado, quando foi construído, hoje está localizado de forma que possibilita o grande trânsito de pessoas nos arredores, o que facilita a estratégia de arremessos de ilícitos para dentro da unidade prisional.