Chuva, 'sem pista para frear': o acidente de avião no AM em 10 pontos

Médico morto era amigo de Gilmar Mandes. Um dos passageiros mortos, o médico Roland Montenegro, era considerado um dos pioneiros em transplantes em Brasília. Ele trabalhou durante muitos anos no Hospital de Base da capital federal e hoje atuava como consultor particular. Ele era amigo do ministro Gilmar Mendes, do STF.

Vítima chamou avião de 'lata de sardinha'. Nas imagens gravadas por um dos passageiros, eles aparecem em um momento descontraído embarcando no avião. Quase todos aparecem no vídeo com os pertences nas mãos para entrar na aeronave. "Pensa numa lata de sardinha", afirmou Fábio Campos de Assis sobre o espaço interno do local. "Está parecendo um forno quente", completou.

Avião 'não tinha pista para frear'. Informações preliminares indicam que a aeronave já tocou o solo na metade da pista e não teve espaço o suficiente para pousar. A explicação foi dada por Vinicius Almeida, secretário de segurança pública do Amazonas. A FAB (Força Aérea Brasileira) disse que a dinâmica do acidente ainda será investigada.

Local passará por reforma neste mês. "A reforma na pista não é fator impeditivo para voo neste momento. Vai ter uma melhoria no aeroporto, mas pousos e decolagens estão devidamente autorizados pela ANAC", completou Vinicius Almeida. A previsão é que ela comece no dia 25 de setembro.

Aeroporto teve a inscrição renovada em setembro de 2022, quando passou por uma reforma de R$ 1,4 mi que duplicou a área, e uma portaria da Anac estendeu o registro de funcionamento do aeroporto por 10 anos.

Chovia forte na hora do acidente, e queda teria ocorrido quando o avião se aproximava do pouso. O clima pode ter sido um dos fatores que causaram o acidente, segundo informações preliminares do governo do Amazonas.