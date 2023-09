Rene: Em 9 meses morreram 11 crianças; quantas morrerão nos próximos 3?

A atuação desigual da polícia em diferentes regiões do Rio de Janeiro foi apontada pelo jornalista e criador do 'Voz das Comunidades' Rene Silva ao comentar a morte de Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada em uma ação de PRF (Polícia Rodoviária Federal) na Baixada Fluminense. Ele foi entrevistado no UOL News da manhã de hoje.

Há uma diferença gritante de como a polícia atua nesses lugares. De maneira alguma isso aconteceria na zona sul e, se acontecesse, a comoção seria infinitamente maior. Era para o Brasil inteiro estar debatendo sobre o caso da Heloísa. Mas não: fica mais na bolha das redes sociais, como se fosse algo do cotidiano. Hoje contamos números. São onze crianças mortas no estado do Rio de Janeiro só nesse ano. Ainda temos três meses para o fim do ano e quantas crianças vão morrer no Rio de Janeiro? Rene Silva, criador do 'Voz das Comunidades'

Silva afirmou "não ser de hoje" que a polícia age desta forma no Rio de Janeiro. Ele cobra ações do governo para que a segurança pública se torne uma prioridade do Estado e toda a população se sinta de fato protegida, em vez do clima ameaçador e discriminatório existente hoje.