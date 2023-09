Caso Heloísa: Tia relata ida de 28 agentes da PRF a hospital, diz TV

A familiar relatou a visita de 28 agentes da Polícia Rodoviária Federal à unidade de saúde na qual a menina ficou internada no CTI. Em depoimento ao Ministério Público Federal, a tia disse também que um desses policiais a intimidou, mostrando um projétil do fuzil que teria sido utilizado no crime.

Segundo a tia de Heloísa, um dos agentes também mexeu no carro atingido pelos tiros.

O MPF pediu que todas as armas, inclusive as pistolas, que estavam com os policiais durante a abordagem do carro da família de Heloísa passem por perícia. Além disso, uma nova perícia será realizada no veículo.

Heloísa precisou passar por cirurgia, ficou nove dias internada em "estado gravíssimo" no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O tiro acertou a cabeça e a coluna da criança, que morreu por "lesão transfixante de encéfalo por projétil de arma de fogo", segundo apontou o laudo do IML (Instituto Médico Legal) sobre a morte de Heloísa.

O caso

Família passava de carro com a família no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense Imagem: Reprodução/ONG Rio de Paz

Heloísa foi baleada dentro do carro da família em Seropédica, na Baixada Fluminense, no último dia 7. Os familiares disseram que os tiros partiram da polícia, que afastou três agentes. No carro, estavam a menina, os pais, a irmã e uma tia.