Justiça do AM solta mulher de policial que agrediu babá em condomínio

Jussana está proibida de deixar Manaus;

Foi proibida de voltar ao condomínio onde ocorreram as agressões;

Não pode manter contato com as vítimas, testemunhas e familiares destas;

Deve se recolher no período da noite e em dias de folga;

Precisa se apresentar em juízo mensalmente, de forma presencial ou virtual.

Relembre o caso

Câmeras de segurança do condomínio localizado no bairro Ponta Negra, em Manaus, flagraram em 18 de agosto Jussana (vestida com roupa preta), esposa do policial civil, agredindo Cláudia de Lima, babá do advogado Ygor de Menezes Colares, com socos e puxões de cabelo, além de imobilizar a funcionária no chão. A ação é observada pelo marido da agressora, o agente Raimundo Nonato Monteiro Machado, e outra mulher.

O advogado chega no local para defender a funcionária, mas é agredido com socos, inclusive no rosto, desferidos pelo policial civil, que repassa a arma dele para a esposa. O advogado consegue empurrar Raimundo no chão, mas o agente logo se levanta e continua agredindo a vítima. Jussana aponta a arma para o rosto e corpo do advogado. Outras pessoas chegam perto para observar o ocorrido e Jussana aponta a arma, além de dar uma coronhada na cabeça de Cláudia.

Enquanto o advogado está caído no chão, Jussana dispara contra a perna da vítima, que se levanta mancando. O advogado ainda foi seguido e levou outro soco do agente no rosto.

Outros vídeos divulgados nas redes sociais mostram o policial civil falando para a esposa "bater na cabeça" e "quebrar a cara" da babá, enquanto Cláudia consegue se levantar e diz que "ninguém ajuda".