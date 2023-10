Com seca histórica no Amazonas, jacaré aparece em área urbana de Manaus

O animal, que não teve a espécie detalhada, foi devolvido ao Rio Negro.

Moradores da região e o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas atuaram no resgate do jacaré.

O Amazonas vive uma seca histórica. O período de seca é sazonal, mas este ano começou antes do esperado e é mais severa por causa do El Niño.

Jacaré gigante em plena área urbana Precisamos de ações URGENTES para equipar todos os nossos órgãos ambientais. A proteção ambiental tem que sair dos discursos bonitos e chegar na prática. pic.twitter.com/LK748Z45vt -- Amom Mandel (@eusouamom) September 30, 2023

A seca no Amazonas causou a morte de, ao menos, 110 botos na região do lago de Tefé. A temperatura da água tem chegado aos 40°C, bem acima dos padrões locais.