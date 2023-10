Greve: Prefeitura de SP oferece mais ônibus para bairros no horário de pico

A Prefeitura de São Paulo vai reforçar o serviço de ônibus no sentido bairro devido à continuidade da greve do Metrô, da CPTM e da Sabesp hoje. A operação visa especialmente as regiões atendidas pela Linha 3-Vermelha do Metrô, do centro da cidade até a zona leste.

O que aconteceu

A operação especial começou a partir das 16h, começo do horário de pico de volta para casa. A intenção é que os ônibus sejam uma alternativa às linhas paralisadas do metrô e do trem.