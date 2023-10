Um dos médicos mortos em quiosque conhecia o Rio pela 1º vez, diz cunhado

De acordo com Dantas, o velório de Perseu deve ocorrer na cidade onde ele nasceu, Ipiaú, na Bahia. O corpo deverá ser levado ao estado ainda nesta noite.

Já a advogada de Diego Ralf de Souza Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP), informou que o corpo do médico deve ser levado pelo Corpo de Bombeiros para Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ainda nesta quinta-feira. No entanto, o trâmite só poderá ser realizado caso a declaração de óbito seja emitida.

A família do ortopedista Marcos Corsato, de 62 anos, também estava no local para reconhecimento do corpo.

Perseu era um médico que estudou a vida toda e esta foi a primeira vez que ele veio ao Rio. Ele deixa dois filhos pequenos: um de 11 e outra de três anos. A família está consternada.

Hugo Dantas, cunhado de Perseu

Entenda o caso:

Marcos de Andrade Corsato, 62, Daniel Sonnewend Proença, 33, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, foram alvos do ataque a tiros, ocorrido à 0h59 desta quinta-feira (5), na Avenida Lúcio Costa.