'Tristeza absoluta', diz Glauber Braga sobre a morte do cunhado

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) lamentou a morte do cunhado, o médico Diego Ralf de Souza Bomfim, 35. O profissional da saúde, irmão da parlamentar Sâmia Bomfim (Psol-SP), é um dos três médicos assassinados durante a madrugada desta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu:

Em nota no X (antigo Twitter), o parlamentar comentou que "não havia palavras" para definir a perda do cunhado. Foi a primeira manifestação pessoal do parlamentar após o crime.