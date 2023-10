AP: Pacientes relatam infecções após cirurgias oftalmológicas; MP investiga

A coordenação do Mais Visão informou que as medidas médicas foram adotadas com amplo e total suporte aos pacientes incluindo medicação, reabordagens clínicas, apoio com medicação e também na transferência de pacientes que necessitaram de atendimentos fora do Estado. "A empresa realizou mais de 106 mil cirurgias com o mesmo protocolo e teve êxito. O que ocorreu no último dia 04 de setembro está sendo investigado e mostra-se um caso isolado".

O que diz Davi Alcolumbre

O senador Davi Alcolumbre esclarece que tomou conhecimento da situação e que acompanha o caso sendo informado periodicamente pela secretaria de Saúde do estado do Amapá e pela coordenação do Mais Visão. O senador exigiu que todas as medidas de prestação de serviço no atendimento aos pacientes fossem adotadas.

O senador se orgulha de ter trabalhado para garantir os recursos necessários na implementação do programa que há mais de 3 anos é um verdadeiro sucesso tendo atendido mais de 150 mil amapaenses devolvendo a visão a tantas pessoas, levando para os lugares mais distantes todo o atendimento especializado, inclusive para ribeirinhos e indígenas, em todos os municípios do Amapá.

O senador espera ainda que se identifique as causas desse caso isolado de infecção que ocorreu em um único dia e que tudo seja plenamente esclarecido. Manifesta também seu apoio e solidariedade aos pacientes atingidos, que seguem sendo auxiliados integralmente pela coordenação do Mais Visão.