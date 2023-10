Rosto marcado: por que criminosos famosos acabam mortos depois da liberdade

"De igual modo, criminosos como Playboy atuavam à frente do tráfico de drogas, uma atividade não apenas ilegal, mas que pela própria atuação o colocou em confronto com traficantes rivais", afirma Credidio. "Se pensarmos que as facções criminosas estão distribuídas em todo o território nacional, fica ainda mais difícil um ex-presidiário tão famoso se esconder ou buscar proteção, especialmente se cometeu crimes que os próprios criminosos condenam".

A Justiça brasileira não fornece automaticamente proteção aos ex-detentos ameaçados de morte ainda na prisão, por exemplo. Apesar de existirem medidas que podem ser tomadas em determinadas circunstâncias para garantir a segurança de ex-prisioneiros, como o "Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas", que pode ser estendido a criminosos que já cumpriram pena.

A Constituição Federal brasileira prevê no Artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Porém, não consta do texto uma garantia legal expressa e específica aos criminosos jurados de morte, e sim a todos, sem distinção.

"A proteção é difícil, pois na maioria das vezes os ex-detentos não querem ajuda do Estado, devido ao mundo paralelo em que viveram em um sistema prisional, como os presídios federais, com quase nenhum contato com o mundo externo e sujeitos a controle extremo dentro do cárcere. Eles saem do presídio revoltados com o sistema e com o próprio Estado", afirma Eduardo Maurício, presidente da Comissão Estadual de Direito Penal Internacional da Abracrim-SP (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Estado de São Paulo) e membro da AIDP (Associação Internacional de Direito Penal) em Portugal e na França.

"Além disso, esses indivíduos normalmente adquirem vários inimigos na vida do crime, sendo impossível o Estado conseguir proteger 24 horas por dia um cidadão normal, que dirá indivíduos de alta periculosidade após a concessão da liberdade, que se sentem mais seguros pela facção criminosa do que pelo Estado", declara o especialista.

Ressocialização

Outra questão é a dificuldade de ressocialização que os ex-detentos encontram ao tentarem reintegrar-se à sociedade. Os diversos obstáculos advindos do cometimento de crimes, mesmo após os culpados terem cumprido suas penas, torna a sobrevivência desses criminosos ainda mais nebulosa.