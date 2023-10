58% dos ataques a escola dos últimos 20 anos ocorreram em 2022 e 2023

Em abril, após o ataque a uma escola, o governo anunciou um pacote de medidas de segurança nos colégios. Uma das ações foi a contratação de segurança particular desarmada para escolas vulneráveis.

No mesmo mês, o governo federal anunciou um investimento de R$ 3,1 bilhões para o combate aos ataques em escolas. O foco do governo na prevenção a ataques é a internet, em especial, as redes sociais, informou o ministro da Justiça, Flávio Dino, à época.