Governo anuncia redução de homicídios e letalidade policial após operação

A letalidade policial também caiu em 3,1%, mesmo com aumento no número de ações e efetivo nos estados. As maiores reduções das mortes por intervenção policial foram no RJ (-58,3%), RN (-52,9%) e AM (-51,9%).

A Operação Paz foi executada em outubro deste ano. Foi uma resposta à crise na segurança pública da Bahia e do Rio de Janeiro e com objetivo de reduzir crimes violentos.

O ministério abriu os cofres e enviou milhões de reais para 482 cidades de 12 estados, além de dar apoio logístico para as operações. Foram contemplados os seguintes estados: AP, AM, BA, CE, GO, PA, PE, MA, RN, RR, RJ e TO.

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), não participou do anúncio porque estava presente na reunião com o presidente Lula (PT). Ele vai para o STF no ano que vem.

Ainda que aumentando mais que 305 mil diárias, a presença da polícia nos territórios, ainda assim tivemos redução expressiva nas mortes decorrente de intervenção policial. Mostra que quando você organiza e planeja a atuação de polícia, temos resultados expressivos.

Tadeu Alencar, diretor de Operações Integradas e de Inteligência

O governo federal aumentou o número de diárias de policiais e, ao todo, investiu R$ 95 milhões só para esse fim. No total, entre setembro e dezembro, foram 315 mil diárias.