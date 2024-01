Licença cassada, neblina: o que se sabe sobre o helicóptero que sumiu em SP

O helicóptero modelo Robinson R44 desapareceu na véspera do Réveillon. Saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, no litoral paulista.

Autoridades responsáveis pelas buscas foram notificadas no final da noite do dia 31. No dia seguinte, o grupamento aéreo da base de São Paulo sobrevoou a região em busca de pistas, A busca conta com FAB (Força Aérea Brasileira), PM e cooperação da Polícia Civil.

"É uma área de grande extensão, próxima de São Sebastião até quase chegar em Ubatuba", declarou o capitão Vitor Hugo, piloto do helicóptero águia da PM, em entrevista à GloboNews. "Recebemos alguns pontos, com coordenadas geográficas de GPS, da Força Aérea Brasileira. Seriam pontos em que aeronaves desapareciam do radar, não necessariamente a aeronave em questão."

Placa de metal foi encontrada, mas não era do helicóptero. "Por volta do meio-dia, recebemos um novo ponto, de possível avistamento de algum destroço, um objeto diferente na mata. Localizamos uma placa de metal que não era da aeronave", acrescentou o capitão Vitor Hugo.

Quem eram os ocupantes

Luciana Rodzewics