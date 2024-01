Delegado: Advogada marcou encontro amoroso com médico um dia após mortes

Ela também foi denunciada por tentativas de homicídio contra outras duas pessoas. A denúncia do MPGO diz que ela ofereceu os doces envenenados a outros familiares do ex-namorado. As mortes só não se concretizaram porque ambos recusaram o alimento.

Ainda corroboram a necessidade de se resguardar a ordem pública os registros criminais anteriores da denunciada, os quais sugerem personalidade voltada à prática de crimes e com emprego de dissimulação. Recorde-se que há relatos de que a

denunciada apresentava-se como advogada formada na Universidade de São Paulo e como psicóloga sem possuir formação própria.

Trecho de decisão do TJGO

O crime

Crime ocorreu no dia 17 de dezembro. Amanda Partata teria envenenado os familiares de seu ex-namorado por não aceitar o fim da relação. Ainda de acordo com os investigadores, ela mantinha contato com as vítimas porque fingia estar grávida do ex.

Polícia disse acreditar que ela cometeu o crime para afetar o ex-namorado. Em conversas com ele no WhatsApp, ela perguntou qual era o maior medo dele, e concluiu que era de perder a família.

Suspeita pareceu fria e não demonstrou arrependimento, disseram os policiais. Ela entrou com um pedido de soltura, mas a Justiça de Goiás negou. Em nota na ocasião, a defesa dela disse que só vai se manifestar nos autos do processo.