Polícia encontra remédios para yanomamis vencidos e abandonados em Roraima

"Nas buscas no local, constatamos que os medicamentos eram destinados ao DSEI [Distrito Sanitário Especial Indígena] Yanomami. Eram muitas caixas, com diversos medicamentos, muitos vencidos desde 2021", disse a delegada Magnólia Soares, da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública.

A PF (Polícia Federal) foi acionada pelos policiais civis.

Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver várias unidades do antibiótico amoxicilina e do antifúngico nistatina.

O Ministério da Saúde repudiou o descarte dos remédios "vencidos durante a gestão passada", no governo Jair Bolsonaro (PL). "A pasta irá colaborar com as investigações, fornecendo todas as informações necessárias às autoridades". A pasta também diz que "trabalha no fortalecimento de medidas e ações para a reestruturação dos Distritos Sanitários Indígenas" após "anos de abandono e desmonte da saúde indígena".

