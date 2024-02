Edifício Joelma: túmulo das '13 Almas' atrai devotos 50 anos após incêndio

Eles chegaram naquelas 'kombis' pretas. Os treze corpos nos caixões, naquelas urnas, e estava cheio de gente para ver. Mas não era da família, porque não foram reconhecidos. Eram curiosos.

O incêndio no Joelma é considerado o terceiro maior do Brasil em vítimas. Fica atrás do Gran Circus Norte-Americano em 1961, com mais de 500 mortos, e a tragédia da boate Kiss em 2013, que vitimou 242 pessoas. Dada sua proporção, ficou marcado na memória de quem viveu aquele tempo.

Alguns anos após o enterro, pessoas passaram a relatar que ouviam gemidos as almas dos corpos enterrados. A solução popular para essas atividades paranormais foi jogar água (e às vezes leite) nos túmulos, já que elas pareciam estar sentindo as dores e o calor do incêndio. De acordo com a tradição, isso acalmava os espíritos.

Seu Gugu, que aposentou em 2011, conta que nunca viu ou ouviu nada em seus 37 anos como coveiro. Segundo ele, porém, um colega (hoje também enterrado no cemitério São Pedro) contava ter experienciado esses encontros "do além". "Ele falou que ouviu as almas gemendo, eu nunca vi", diz.

Seu Gugu, ex-coveiro que trabalhava no Cemitério São Pedro à época do incêndio no Edifício Joelma Imagem: Lucas Almeida/UOL

Assombração virou devoção

Os relatos sobre as Treze Almas se espalharam, e virou devoção. Preces e promessas passaram a ser feitas, pedindo intercessão das almas para alcançar graças, e a retribuição eram copos, garrafas e até baldes de água jogados e deixados em cima dos túmulos.