Fugitivos podem ter repetido em Mossoró tática que originou rebelião no AC

O que se sabe sobre o caso

Rogério e Deibson lideram o núcleo operacional do CV no Acre, responsável por assassinatos e execuções de crimes. A informação é do Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Acre.

Essa foi a primeira fuga em um presídio de segurança máxima no país. Segundo o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, houve falha em uma série de protocolos.

Uma camiseta de uniforme de presídio foi encontrada na sexta à tarde (16) em região de mata. A peça foi localizada na zona rural de Mossoró e pode ter sido usada por um dos detentos que fugiu do presídio.

À noite, os fugitivos fizeram uma família refém, segundo informações de investigadores. A dupla teria feito ligações para o Rio de Janeiro com um dos dois aparelhos levados das vítimas e se alimentado no local.

O trabalho de buscas está concentrado em um perímetro de 15 km no entorno do presídio. Participam policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis e policiais militares. Há ainda agentes da Polícia Penal Federal e da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, que atuam com os grupos de operações especiais e de cães.