Fugitivos de Mossoró estavam no RDD há 5 meses sem sair da cela, diz juiz

Nas conversas com jornalistas, Walter Nunes disse não entender como os fugitivos tiveram acesso às barras de ferro, se estavam proibidos de deixar o xadrez.

Imagem mostra buraco em parede de unidade prisional por onde teriam saído fugitivos Imagem: Divulgação / Ministério da Justiça

O juiz federal afirmou que os buracos encontrados nas paredes das duas celas só puderam ser feitos com as barras de ferro. Na avaliação do corregedor, não há dúvida de que alguém entregou as ferramentas nas celas dos prisioneiros.

O RDD nos presídios federais é o castigo dos castigos. O período de internação nesse sistema pode variar até um ano. Só depois de encerrada essa internação, chamada de "tranca dura" pelos presidiários, o detento pode ir para a vivência comum e para o pátio de banho de sol.

Barras de ferro e marreta

No dia da fuga, a penitenciária passava por uma reforma em um dos pavilhões. As suspeitas são de que alguém pegou as ferramentas e levou para os presos nas celas. As investigações devem apontar se foram policiais penais ou funcionários terceirizados.