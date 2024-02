Ato de Bolsonaro na Paulista: esquema de segurança terá 2 mil agentes

O pastor Silas Malafaia foi o idealizador da manifestação. Ele esteve com Bolsonaro, em Brasília, planejando o evento.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também é aguardada. A expectativa é que ela faça uma oração logo no início da manifestação.

Wajngarten diz esperar até 700 mil pessoas no ato. Na quinta-feira (22), Fabio Wajngarten, advogado e assessor do ex-presidente, disse esperar até 700 mil apoiadores no local e acrescentou que a "expectativa é a melhor possível".