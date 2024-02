Bolsonaro e mais alvos: entenda operação da PF de hoje sobre plano de golpe

As medidas judiciais estão sendo cumpridas em nove estados (Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás) e no Distrito Federal.

Jair Bolsonaro é um dos alvos da operação. Os agentes foram à casa do ex-presidente em Angra dos Reis (RJ) para recolher o passaporte dele. Como o documento não estava no local, foi dado o prazo de 24 horas para a entrega. O passaporte foi apreendido no início desta tarde, em Brasília. A informação foi confirmada por Paulo Bueno, advogado do ex-presidente.

O celular de Tércio Arnaud Thomaz, ex-assessor de Bolsonaro, foi apreendido.

A operação ocorreu com base na delação do tenente-coronel Mauro Cid e em outras provas coletadas pela PF ao longo da investigação, segundo fontes.

Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Prisões

O coronel Marcelo Costa Câmara e Filipe Martins, ex-assessores de Bolsonaro, foram presos.