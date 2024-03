SP: Júri popular de PM acusado de matar jovem com tiro nas costas é adiado

Inicialmente, o júri popular estava marcado para começar na terça-feira (5), sendo finalizado até a quarta-feira (6). O júri também ocorreria no Fórum da Barra Funda.

Mudança ocorreu após pedido do Ministério Público. A solicitação foi realizada porque uma testemunha importante para a acusação não compareceu no dia do júri popular e o MP insistiu na oitiva dela, informou ao UOL a advogada de acusação Marina Toth, membro da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. O magistrado responsável pelo julgamento aceitou o pedido do MP.

Acusação espera que júri ocorra na nova data. "A expectativa é que, com o comparecimento de todas as testemunhas, o júri possa finalmente acontecer e resulte na necessária condenação do PM Guilherme Tadeu, por ter executado a curta distância, com um tiro pelas costas, um menino desarmado e trabalhador, no dia do seu aniversário de 19 anos", afirmou Toth ao UOL.

Mãe da vítima diz que nova data "mexe muito" em razão da proximidade com o aniversário do jovem. "Vai ser um dia antes do aniversário dele, um dia antes de tudo que aconteceu. Mas, com certeza, a vitória vai ser um presente de aniversário", comentou a cabeleireira Roseane da Silva Ribeiro, em entrevista à Ponte Jornalismo.

Defesa de PM diz respeitar a decisão

Defesa de PM diz respeitar a decisão da mudança de data. "A defesa [ainda] manifesta querer o julgamento e estar certa que o Conselho de Sentença saberá apreciar corretamente os argumentos que serão aventados durante o próximo plenário", acrescentou o criminalista Richard Noguera ao UOL.