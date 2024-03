IBGE: Somente as mulheres acima de 40 anos estão tendo mais filhos no país

Casamento precoce diminui

O número de casamentos precoces com meninas caiu 65,1% no Brasil de 2011 para 2021. O casamento civil no país é permitido para pessoas acima de 18 anos — em casos com noivas entre 16 e 17 anos, elas precisam ser emancipadas ou ter autorização dos pais ou representantes legais, prevê a legislação.

IBGE diz que esse fenômeno impacta mais a vida das meninas do que meninos. Em 2021, foram 17 mil casamentos envolvendo meninas de até 17 anos (1,8% do total de casamentos), contra 1.900 casamentos envolvendo meninos com a mesma faixa etária (0,2% do total).

Adolescentes se casam mais em Rondônia e no Maranhão. Os estados com maior índice de casamento precoce são Rondônia (6,1% do total) e Maranhão (3,5%).

Pré-natal e contracepção

A taxa de mulheres que usam algum tipo de método contraceptivo diminuiu. No Brasil, o índice era de 82,6% em 2013 e foi para 79,7% em 2019.