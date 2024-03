Baleado em sequestro de ônibus no Rio deixa CTI e já interage com médicos

Sequestrador tentava fugir do Rio após briga com facção

O sequestrador tentava fugir do estado. Segundo a Polícia Militar, ele fugia de "desavenças com facção criminosa". Sequestrador "seria integrante do crime organizado". Em nota, a corporação informou que homem era "oriundo da Comunidade da Rocinha" e teria "participado inclusive de disputas territoriais na zona oeste da Cidade do Rio".

Outra pessoa foi ferida. Além de Bruno, outro passageiro foi atingido por estilhaços e teria sido atendido em ambulatório no próprio terminal. Os dois estavam fora do veículo.

Dezesseis pessoas foram feitas reféns pelo homem armado, entre elas, havia uma criança e seis idosos. Inicialmente, a PM divulgou que eram 17 reféns, mas corrigiu a informação. O sequestrador manteve as vítimas no ônibus das 15h, aproximadamente, às 18h.

O sequestrador se entregou à PM. "Todos os reféns foram libertados, estão seguros, passam por um atendimento prévio, com bombeiros, para verificar as condições psicológicas e outras coisas mais", disse o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marco Andrade.