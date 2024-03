MPRJ denuncia sequestrador de ônibus da rodoviária do Rio

Ele ainda usou uma das vítimas como "escudo humano". A denúncia também relata que Paulo Sérgio disparou arma de fogo em via pública, colocando em risco a vida das pessoas que transitavam pela Rodoviária Novo Rio.

A Promotoria requereu que o denunciado seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Sequestrador tentava fugir do Rio após briga com facção

O sequestrador foi identificado como Paulo Sérgio Lima. O homem tentava fugir do estado após "desavenças com facção criminosa", segundo a Polícia Militar do Rio.

Sequestrador achou que Bruno Lima da Costa Soares era policial. Segundo o porta-voz da PM, o criminoso, que pegou o ônibus para fugir do Rio de Janeiro com destino a Juiz de Fora, imaginou que um dos passageiros que estava para embarcar no ônibus seria um policial e, por isso, atirou.