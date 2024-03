Incêndio atinge prédio em construção no Recife; veja o vídeo

Um incêndio atingiu um prédio em construção no bairro da Torre, na zona oeste do Recife. Até as 23h, não havia informações sobre vítimas.

O que aconteceu

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h. Inicialmente, foram enviadas quatro viaturas ao local: duas de combate a incêndio, uma plataforma e uma de comando operacional.

Vídeos mostram prédio sendo consumido pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio acontece em um prédio em construção no bairro da Torre. O prefeito João Campos (PSB) disse que equipes da prefeitura e da Defesa Civil foram acionadas para bloquear o acesso às ruas próximas.