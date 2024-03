Brasileira alvo de racismo na Alemanha fala sobre agressão: 'Crime de ódio'

Este caso foi mais do que apenas um ataque. Esta covardia que aconteceu conosco foi um crime de ódio com um motivo racista e sexista e precisa ser nomeado como tal. Foi o pior momento da minha vida.

Gabriela Monteiro

Como foi o ataque

Gabriela e seu companheiro Dominik Haushahn foram atacadas por um grupo de oito pessoas em Berlim. Eles estavam no metrô, quando o grupo começou a rir alto e fazer comentários agressivos sobre a aparência de Gabriela e seu cabelo.

Um dos agressores tentou tirar fotos de Gabriela com o celular. Ela se recusou a ser fotografada e as ofensas e ameaças aumentaram. "O homem tentou mais duas vezes tirar uma selfie comigo. Depois da terceira tentativa dele, tentei tirar o telefone da mão dele. O grupo disse coisas agressivas como 'Em Berlim, as coisas não são assim'", escreveu Gabriela.

Quando o casal tentou deixar o trem na estação Alexanderplatz, três dos homens perseguiram Dominik e o agrediram violentamente. "Perseguiram meu parceiro até a plataforma, batendo nele com vários socos no rosto, até que ele ficou coberto de sangue", diz a brasileira. Os agressores só pararam após a intervenção de um estranho. Duas mulheres do grupo mantiveram as portas do metrô abertas para que eles pudessem entrar no trem novamente e fugir, relatou a brasileira.

Gabriela tirou foto dos agressores, que depois foram usadas pela polícia. A polícia lançou as imagens em um sistema de vigilância e com isso, três dos agressores se entregaram às autoridades no dia 27 de fevereiro.