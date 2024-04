Justiça manda devolver passaporte de Cariani, réu por tráfico de drogas

A Justiça de São Paulo determinou a devolução do passaporte do influenciador fitness Renato Cariani, que havia sido apreendido. Em fevereiro, ele e outras quatro pessoas se tornaram réus por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Com a decisão, Cariani poderá fazer viagens a trabalho ao exterior. Porém, a autorização da 6ª Câmara de Direito Criminal prevê que o influenciador deverá comunicar a Justiça sobre todas as viagens que pretende fazer para fora do Brasil com antecedência mínima de 15 dias. A decisão foi proferida na segunda-feira (15) com a relatoria de Marcos Correa, e presença dos desembargadores Farto Salles (presidente sem voto), Machado de Andrade e Zorzi Rocha.

O influenciador também deverá encaminhar as passagens de ida e de volta ao Judiciário quando viajar para o exterior. A decisão foi proferida após pedido solicitado pela defesa. A 6ª Câmara determinou que a decisão fosse encaminhada, com urgência, à Polícia Federal. Quando virou réu, em fevereiro, Cariani e os outros envolvidos precisaram entregar seus passaportes em até 24 horas e ficaram proibidos de sair do Brasil.