Professor preso por suspeita de sequestro é solto em SP

Após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o professor Clayton Ferreira, 40, preso temporariamente sob acusação de sequestro no litoral sul paulista, foi solto na tarde de hoje.

O que aconteceu

Clayton estava preso no 26º DP (Sacomã), zona sul da capital, e saiu por volta das 16h. Mesmo solto, ele não poderá exercer suas funções como professor até o fim das investigações, segundo a defesa. Ele dá aulas de educação física na rede estadual há nove anos.

O juiz Roberto Porto havia inicialmente negado o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa do professor. O magistrado mudou seu entendimento e autorizou a soltura Clayton — o professor no momento do sequestro estava dando aula na capital paulista, a 200 km de Iguape (SP), de acordo com a escola onde ele trabalha.