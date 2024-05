Chuva em Porto Alegre alaga rodoviária; medição do Guaíba está prejudicada

Centros de Treinamento do Internacional e do Grêmio alagaram. O Parque Gigante, CT do Inter, fica próximo à margem do Guaíba.

Capital tem 26 pontos totalmente bloqueados por enchentes. Outras nove vias estão parcialmente bloqueadas e a Estrada Retiro da Ponta Grossa, na altura do número 6.000, está com fios de um poste caídos.

Estação que mede nível do rio Guaíba apresentou problemas de leitura. Segundo a Defesa Civil do estado, o problema ocorreu no cais Mauá durante a madrugada e, por isso, os técnicos do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento estão fazendo a medição do nível manualmente "in loco".

Pela manhã, Guaíba chegou a 3,7 metros, de acordo com medição do governo estadual. O nível foi registrado pela Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) às 9h15. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) estima que o nível possa chegar a 5 metros.

Rio Grande do Sul tem ao menos 33 mortos

Outras pessoas estão desaparecidas, centenas estão ilhadas e milhares, desabrigadas. As mortes mais recentes foram confirmadas no município de São Vendelino. Os corpos de pai e filho, desaparecidos em um deslizamento de terra na terça-feira (30) foram encontrados, segundo o Corpo de Bombeiros Voluntário do município. Os outros 31 óbitos foram divulgados em boletim da Defesa Civil, às 9h desta sexta-feira (3).