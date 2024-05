Morador do RS: Não temos apoio de ninguém, nem polícia e nem governo

Nem da polícia, nem do governo. O apoio para lidar com a tragédia provocada pelas inundações do Rio Grande do Sul vem dos próprios moradores, com recursos próprios, que precisam lidar não só com falta de água e energia, mas também com a de segurança —arrastões, saques e furtos—, conta um dos desalojados de Porto Alegre, Felipe Ferreira Reis, em uma entrevista ao UOL News da manhã desta terça-feira (7).

Não tem ninguém, nenhum governo, nem polícia nas ruas. É um ajudando o outro. Aqui, é um ajudando o outro. A gente não tem o apoio de ninguém, nem de polícia, nem de governo, se não é a própria população ajudar os outros, estaríamos jogados à própria sorte.

Felipe Ferreira Reis, morador de Porto Alegre