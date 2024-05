Família é presa suspeita de golpe em viúva do colecionador Jean Boghici

Uma família foi presa no Rio de Janeiro acusada de um golpe de R$ 724 milhões na viúva do colecionador de arte Jean Boghici, um dos mais importantes no Brasil.

O que aconteceu

A filha da viúva, Sabine Boghici, e uma mãe de santo, Rosa Stanesco Nicolau, foram as principais articuladores do crime, segundo a polícia. Quatro membros da família de Rosa também foram condenados: Gabriel Nicolau Hafliger, Diana Stanesco Vuletic, Jacqueline Stanesco e Slavko Vuletic. A condenação foi divulgado pelo Tribunal de Justiça nesta quinta-feira (10).

Dois condenados foram presos ontem e um segue foragido, informou a Polícia Civil. Eles cumprirão pena em regime fechado, com exceção de Slavko, que ficará em regime semiaberto. Rosa já cumpria prisão preventiva com uma pena de mais de 45 anos. Sabine, condenada pelo golpe contra a própria mãe, morreu ao cair de um prédio no ano passado.