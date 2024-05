Obra do Metrô abre cratera e atinge quadra de condomínio em São Paulo

A obra de construção da Linha Laranja do Metrô de São Paulo causou uma cratera na Avenida Ministro Petrônio Portela, altura do bairro Freguesia do Ó, na manhã desta segunda-feira (20).

O que aconteceu

Parte da quadra de um condomínio foi afetada pelas escavações do "tatuzão", como é conhecida a tuneladora que faz as escavações.

Moradores foram às redes sociais após a cratera chegar ao condomínio. "O maior barulho de helicóptero sobrevoando aqui perto. Abri no jornal, e simplesmente abriu a maior cratera dentro do meu condomínio por conta das obras do metrô", escreveu uma usuária. "A obra do metrô da linha 6-Laranja lascou a quadra do condomínio", disse outra.