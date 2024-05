Jacaré surge em prédio no Rio: por que eles estão cada vez mais perto?

A invasão de habitats naturais é uma questão antiga. "A área em questão já é ocupada por humanos desde a década de 1950 do século passado, o que tem aumentado o contato entre nossa espécie e o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris)", explica Oscar Rocha Barbosa, professor do departamento de zoologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Influência da urbanização

Os animais "sempre estiveram ali": o aumento da urbanização e os impactos ambientais forçam os jacarés, que vivem no complexo de lagunas de Jacarepaguá, a buscar novas áreas para sobreviverem, principalmente em busca de alimento e sol, explica Flavio Moutinho, professor de veterinária da UFF (Universidade Federal Fluminense). O próprio nome Jacarepaguá, explica o professor, significando vale ou terra dos jacarés.

Os ambientes urbanos oferecem tudo o que os jacarés precisam para sobreviver: "temperatura adequada, abrigo, abundância de presas", diz o professor Moutinho.

O jacaré-de-papo-amarelo está adaptado às regiões lagunares e pantanosas, mas o impacto humano, especialmente a poluição por esgoto, leva esses animais a adoecer e se deslocar mais. Uma estimativa de 2023 do Instituto Jacaré calcula que existem cerca de 6 mil jacarés no complexo lagunar da Barra da Tijuca, com uma tendência de declínio dessa população.