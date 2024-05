'Recebi 30 denúncias': Pastor é investigado por abusos sexuais em GO e PA

Até o momento, segundo a Polícia Civil de Goiás, duas mulheres procuraram a Delegacia da Mulher para prestar depoimento. Já a Polícia Civil do Pará não informou o número de mulheres que se apresentaram à Deaca (Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente) de Parauapebas.

Isabella acredita que muitas das vítimas ainda têm medo de denunciar formalmente à polícia devido à manipulação e ao controle exercidos pelo pastor ao longo dos anos. "Ele manipulava as vítimas por anos antes de abusar delas," afirma Isabella. "As meninas estão com muito medo, pois ele criou um ambiente de intimidação e controle".

Advogados para a causa

O empresário Márcio Bieda Júnior, que também é pastor e dono de um escritório de advocacia, destacou três advogados (em Goiás e no Pará) para darem suporte jurídico a Isabella e às vítimas. Ele está ajudando a coordenar as denúncias. O flagrante, explica, seria quase impossível, pois os casos são antigos, ocorreram entre 10 e 15 anos atrás.

Uma das denunciantes era da família do pastor. Ele era da Assembleia de Deus de Anápolis (GO). Muitas mulheres reclamaram dele às lideranças na época, o que resultou em sua transferência para Parauapebas, onde ele continuou a agir. Vamos ajudar essas moças até o fim. Seremos a voz que elas não tiveram esses anos todos.

Márcio Bieda Júnior

Bruna Tomaz, uma das advogadas contratadas por Bieda Junior, disse não poder comentar muita coisa sobre o caso, pois as investigações correm em sigilo. "Chegou ao nosso conhecimento de que seriam 50 vítimas, porém, nem todas fizeram boletim de ocorrência. Em Goiás, só fizeram até agora, a princípio, dois boletins de ocorrência. Até porque tomou uma proporção tão grande que as vítimas estão com medo de fazer, realizar efetivamente a denúncia".